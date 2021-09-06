Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo kimdir?

Miguel Crespo 1996 yılında Fransa Lyon'da dünyaya geldi. Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Crespo, 2019 yılından beri Estoril Praia'da forma giyiyor.

1.83 boyundaki oyuncunun asıl mevkisi merkez orta saha. Miguel Crespo kariyerinde merkez orta saha dışında orta sahanın solu, on numara, forvet arkası ve libero gibi mevkilerde de oynadı.

Kariyerinde 115 maça çıkan Portekizli oyuncu oynadığı takımlara 12 gol ve 9 asistlik katkıda bulundu.

Miguel Crespo'nun geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz İkinci Ligi'nde yakaladığı istatistikler:

Maç: 30

Gol: 5

Asist: 3



İsabetli şut: 11



Rakip ceza sahasında topla buluşma: 48



Pas yüzdesi: %76



Başarılı dripling: 39



İkili mücadele başarısı: %58



Kaptığı top: 39

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.



Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

'' BERİSHA ÖNEMLİ OYUNCU''