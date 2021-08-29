Transfer İddiaları: Fenerbahçe, Stephen Eustaquio'yu transfer etmek istiyor (Stephen Eustaquio kimdir?)

Spor basınında yer alan haberlere göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyen Stephen Eustaquio'yu transfer gündemine aldığı idda edildi.

Stephen Eustaquio'nun, bu akşam takımının deplasmanda Portimonense ile oynayacağı maçta son kez forma giyeceği belirtiliyor.

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin, Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya varabileceğini iddia etti.



Haberde, "Stephen Eustaquio, bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Orta saha oyuncusu, birçok kulüp tarafından takip edildi ancak hedef Fenerbahçe olabilir. Türk kulübü, anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞLI ATİBA HUTCHİNSON İLE BİRLİKTE OYNUYOR



Alt yaş kategorilerinde Portekiz için oynamasına rağmen A Milli Takım tercihini doğduğu ülke olan Kanada'dan yana kullanan 24 yaşındaki oyuncu, milli takımda Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson ile yan yana oynuyor.

STEPHEN EUSTAQUİO KİMDİR?

1996'da Kanada'da doğan Stephen Eustaquio, futbola Portekiz'in Leiria kulübünde başladı. Torreense, Leixoes ve Chaves gibi Portekiz kulüplerinde forma giyen Eustaquio, 2019 yılında Meksika'nın Cruz Azul takımına tranfer oldu.



Bir yıllık Meksika macerasının ardından Portekiz'e dönen orta saha oyuncusunun Paços Ferreira ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt değeri 5 milyon euro olan Stephen Eustaquio, 7 kez Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda, 10 kez de Kanada A Milli Takımı'nda forma giydi.



Paços Ferreira ile bu sezon 7 maça çıkan Eustaquio'nun 1 golü bulunuyor.