Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı

Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu. Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

BABASINDAN KİMLİKLİ YANIT



Kuntz'un "Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" dediği Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan fotoğraflı yanıt geldi.

Oğlunun kimlik kartıyla yaptığı paylaşıma, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı... Gerisini size bırakıyorum TFF" notunu düştü.

