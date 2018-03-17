Cezalı duruma düşen Fernando, gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyme şansını kaçırdı.
MAÇI TAMAMLAYAMADI
Derbide 13 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Fernando Reges, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı.
İlk olarak 52. dakikada sakatlık yaşayan ancak tedavisinin ardından oyuna devam eden Fernando, ardından ağrısının devam etmesi üzerine sahadaki yerini 58. dakikada Ryan Donk'a bırakmak zorunda kaldı.
Fernando, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Fernando, Trabzonspor maçında yok!
NtvsporSpor
Galatasaraylı futbolcu Fernando, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Maçın 46. dakikasında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası hakem Bülent Yıldırım'ın sarı kart gösterdiği Fernando, bu sezon ligdeki 8. sarı kartı aldı.
Cezalı duruma düşen Fernando, gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyme şansını kaçırdı.