FIBA EuroBasket 2022’nin programı belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022’nin takvimini belirledi.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 16:07

FIBA EuroBasket 2022’nin programı belli oldu

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Avrupa Şampiyonası takvimi, dört ev sahibi Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra FIBA'nın yayın ortaklarının tercih edilen maç başlama zamanları dikkate alınarak hazırlandı.

Avrupa'nın en büyük etkinliğinin 41'incisi, 1 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tiflis'teki A Grubu’nda İspanya - Bulgaristan, Köln'deki B Grubu'nda Almanya - Fransa açılış maçlarıyla başlayacak.

Her dört grubu ilk sırada bitiren dört takım Son 16 Turu’na yükselecek. Son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Almanya'da yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe

TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi

TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar

TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2021, Salı

TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba

TSİ 14.30 Türkiye - İspanya

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