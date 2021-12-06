FIBA EuroBasket 2022’nin programı belli oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası takvimi, dört ev sahibi Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra FIBA'nın yayın ortaklarının tercih edilen maç başlama zamanları dikkate alınarak hazırlandı.

Avrupa'nın en büyük etkinliğinin 41'incisi, 1 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tiflis'teki A Grubu’nda İspanya - Bulgaristan, Köln'deki B Grubu'nda Almanya - Fransa açılış maçlarıyla başlayacak.



Her dört grubu ilk sırada bitiren dört takım Son 16 Turu’na yükselecek. Son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Almanya'da yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe



TSİ 17.15 Türkiye - Rusya



3 Eylül 2021, Cumartesi



TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye



4 Eylül 2021, Pazar



TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan



6 Eylül 2021, Salı



TSİ 14.30 Belçika - Türkiye



7 Eylül 2021, Çarşamba



TSİ 14.30 Türkiye - İspanya