FIBA tarafından yapılan açıklamada normal sezona direkt katılacak 24 takım arasında Türkiye'den Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol'un yer alacağı belirtildi.



Şu ana kadarki en güçlü rekabete sahip olması beklenen Şampiyonlar Ligi'nde 24 takımdan 23'ü yerel liglerinde play-offlarında oynadı, 18'i ise ilk 5 içinde bitirmeyi başardı.



Organizasyonun eleme turları 17 Eylül'de, normal sezon ise 8 Ekim'de başlayacak.



28 Avrupa ülkesinin temsil edileceği organizasyona 24 takım direkt katılırken, 8 takım da eleme turları sonrasında gelecek ve 32 takım normal sezonda mücadele edecek.



8'erli dört grupta oynanacak grup etabını ilk dörtte bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Son 16 turu ve çeyrek final maçları ise üç maç üzerinden oynanacak. Çeyrek finaller sonrasında ise dörtlü finale kalan ekipler belli olacak.



Organizasyonu şampiyon olarak noktalayan takım ise 1 milyon avro ödül kazanacak.



FIBA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak 24 takım şunlar:



Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Türk Telekom (Türkiye), AEK, PAOK, Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), Anwil Wloclawek (Polonya), BAXI Manresa, Iberostar Tenerife, Tecnyconta Zaragoza (İspanya), Brose Bamberg, Rasta Vechta (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez, JDA Dijon, Sig Strazburg (Fransa), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bankası Yahav Jerusalem, UNET Holon (İsrail), Neptunas Klaipeda (Litvanya), VEF Riga (Letonya).