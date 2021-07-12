FIFA 22 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve fragmanı

EA Sports, dünyanın en popüler futbol oyunlarından FIFA'nın yeni sürümünü resmen duyurdu.

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR?

EA Sports tarafından yapılan açıklamada oyunun 1 Ekim'de çıkacağı ve PC fiyatının 419 TL olduğu belirtildi.

Geliştirici firma Electronic Arts, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla oyunun kapak yıldızının Kylian Mbappe olacağını duyurmuş, dün ise bugünkü tanıtımı işaret eden kısa bir video paylaşmıştı.



Şimdiyse EA Sports, serinin son üyesi olacak FIFA 22’yi duyurdu. Böylelikle oyunun ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.



FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak:



PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)



Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

ULTİMATE SÜRÜM SAHİPLERİ 4 GÜN ERKEN ERİŞİM SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek.

Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 RESMİ TANITIM VİDEOSU