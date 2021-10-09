FIFA Dünya Kupası 2022 Elemeleri G Grubu Letonya – Türkiye karşılaşması saat kaçta, ne zaman hangi kanalda?

Letonya ile Türkiye G Grubu’nun 8‘nci maçında karşı karşıya gelecek.



Grupta oynadığı son maçta Norveç ile Ülker Stadyumunda 1-1 berabere kalan Millilerimiz Letonya karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.



G Grubu’nda oynadıkları ilk maç Letonya ile 3-3 berabere kalan Ay-Yıldızlılar’ın, Norveç maçında aldığı beraberlikle birlikte grup sıralamasında 12 puanda 3’ncü sırada bulunuyor.



Letonya ise 5 puanla 5’nci sırada.



LETONYA – TÜRKİYE FIFA DÜNYA KUPASI 2022 ELEMELERİ G GRUBU KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?



Letonya – Türkiye karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te (TSİ) oynanacak. Mücadele TRT1’den naklen yayımlanacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ PİYASA FARKI DİKKAT ÇEKİYOR.



Milli Takımımız’ın piyasadaki değeri 297 milyon euro iken, Letonya Milli Takımı’nın piyasa değeri ise 8.10 milyon euro. Aradaki fark ise yaklaşık 290 milyon euro olarak dikkat çekti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.



Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.



Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’ER



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Yusuf, Kerem, Burak



LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Uldrikis, Kamess, Ikaunieks, Gutkovskis

"BARDAĞIN YARISI DOLU YARISI BOŞ"