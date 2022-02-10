FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

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FIFA resmi internet sitesinden ülkelerin dünya sıralamalarını paylaştı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.



Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim



1. Belçika 1828,45 -



2. Brezilya 1823,42 -



3. Fransa 1786,15 -



4. Arjantin 1766,99 +1



5. İngiltere 1755,52 -1



6. İtalya 1740,77 -



7. İspanya 1704,75 -



8. Portekiz 1660,25 -



9. Danimarka 1654,54 -



10. Hollanda 1653,73 -

SENEGAL HALKI AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NI KUTLUYOR