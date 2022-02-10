FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 13:51

FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Futbolda korsan maç yayınlayan çok sayıda site kapatıldı

Futbolda korsan maç yayınlayan çok sayıda site kapatıldı

İtalya, EUR0 2032'yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu

İtalya, EUR0 2032'yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu

FIFA resmi internet sitesinden ülkelerin dünya sıralamalarını paylaştı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra                    Takım             Puan              Değişim

1.                          Belçika     1828,45               -

2.                          Brezilya   1823,42               -

3.                          Fransa      1786,15               -

4.                          Arjantin   1766,99               +1

5.                          İngiltere  1755,52               -1

6.                          İtalya        1740,77               -

7.                          İspanya    1704,75               -

8.                          Portekiz   1660,25               -

9.                          Danimarka 1654,54             -

10.                       Hollanda 1653,73                 -

 SENEGAL HALKI AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NI KUTLUYOR

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...