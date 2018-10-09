Beşiktaş Başkanı Firket Orman basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Orman'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Bugün farklı bir gündemimiz var. Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru fotoğraflar vermek, pozitiften beslenmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Ancak bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. Hiçbir konuyu kimseye refere etmedik.

Taraftarımızda 'beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat var. İşimizi yaparken, kimseye refere etmedik. İlk günden beri hep Beşiktaş'a sahip çıktık. Tüm icraatlar Beşiktaş'a sahip çıkmak içindir. Beşiktaş duruşunu insanlara gösterme amacımızdı.

BEN ARTIK HAKEMLERDE İYİ NİYET ARAMIYORUM

Ben bugüne kadar hiçbir hakem için art niyetli demedim. Artık iyi niyet aramıyorum. Medel'in gördüğü iki sarı karttan atılması, bu hafta Konya'daki penaltı kararı son örnekler. Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da maç yönetmesiyle Türkiye'de maç yönetmesi aynı mı?. VAR laf olsun diye var durumda. Sistemi eleştirmiyorum, sistem iyi ama işletenler iyi değil... Dünya Kupası'nda VAR'ın başında bizzat Rosetti vardı galiba bizde bu işin sahibi sorumlusu belli değil.