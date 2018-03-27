Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BJK TV'nin Vodafone Park'taki merkezinin açılışına katıldı.



Orman, burada yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın bu kadrosuyla normalde olması gereken yer şampiyonluk. Şanssız puanlar kaybettik. Artık daha sağlam adımlarla ilerleme gayreti içinde olacağız. İstemediğimiz bir noktadayız. Daha fazla puan toplamamız lazımdı." dedi.



"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ"



Medipol Başakşehir maçında yaşanan mağlubiyet nedeniyle öz eleştiri yapmaları gerektiğini dile getiren Orman, şunları kaydetti:



"Başakşehir maçını kaybetmemizden daha fazlası oynadığımız oyun, öz eleştiri yapmamızı gerektirecek durumdu. Rakibimizin önemli oyuncuları yoktu, 10 kişi oynamalarına rağmen kaybettik. O bizim açımızdan iyi bir durum değildi. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. Başarıların da başarısızlıkların da dünü yoktur. Önümüzde 8 maç var. Beşiktaş'ın şampiyonluk süreci önüne gelecektir, bundan eminim. Önemli olan önümüze gelmesi değil Beşiktaş'ın ne yapacağı. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Taraftarımıza üç sene üst üste şampiyonluk yaşatmak istiyoruz."

"TALİSCA'DA ATAĞIMIZ OLABİLİR"



Siyah-beyazlı kulübün tek gündeminin şampiyonluk olduğunu ve transferin yaz döneminde konuşulacağını belirten Orman, şöyle konuştu:



"Beşiktaş'ın gündemi Talisca falan değil. O Beşiktaş'ın iç gündemi. Bunlar kamuoyuyla paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler. Paylaşacaklarımızı zaten açıklıyoruz. Beşiktaş'ın yoğunluğu şampiyonluk üzerinedir. Bizde transfer hiç durmuyor. Talisca'da atağımız olabilir. Lig bitmedi, bütün yaz transferler ne olacak konuşacağız. Beşiktaş taraftarını takımının arkasında olmaya yöneltelim."

Beşiktaş'ın 115 yıllık tarihinde en fazla yatırım yapan yönetim kurulu olduklarının altını çizen Orman, şu ifadeleri kullandı:



"Stadyumda bütün tesisleri bitirdik. Yakında restoranları açacağız. Ümraniye'deki futbol akademisine büyük yatırım yapacağız. Oranın bürokratik işleriyle uğraşıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığına gittim. İyi gelişiyor ama biraz hızlanmamız lazım ki, lig bitince oraya başlayalım. Gerede'de bir otelimiz var, önümüzdeki sezon itibariyle onu da yapmak istiyoruz. Basketbol salonu projemiz var. Akatlar'ın izin süreci bitmek üzere, maketleri yapılıyor. Sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. Sponsorluk anlaşması imzalarsak ona da başlayacağız. Bizim yönetimimizin yapabilecekleri bunlar. 115. senedeyiz. Biz geldiğimizde 109. seneydi, 109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Pendik 1903'ü de açacağız. Geçen hafta Antalya 1903 açıldı. Türkiye'nin her yerinde Beşiktaş'ın marka algısıyla beraber taraftarlarının hoşça vakit geçireceği yerler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar şampiyonlukla taçlandığı zaman bir mana ifade ediyor."



BJK TV YENİ MERKEZİNDE



Beşiktaş Kulübünün resmi televizyonu BJK TV'nin, Vodafone Park'taki yeni merkezinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine başkan Fikret Orman'ın yanı sıra, yöneticiler Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cihat Kumuşoğlu katıldı. BJK TV'nin kurucusu ve eski yöneticisi Reha Muhtar da açılışta yer aldı.



Başkan Orman, yaptığı açıklamada, "Stadı yıkarken televizyonu taşımıştık. Umarım Beşiktaşlılara hoş programlar izletiriz." diye konuştu.