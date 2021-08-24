Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında kendisi gibi geride kalan 4 maçı da kazanan Hollanda'ya set vermedi. Ay Yıldızlılar, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve gruptan lider çıktı.



1. set: Hollanda: 21 - Türkiye: 25



2. set: Hollanda: 21 - Türkiye: 25



3. set: Hollanda: 20 - Türkiye: 25



Filenin Sultanları, B Grubu'nun dördüncüsü ile Bulgaristan'ın Filibe şehrindeki Kolodruma Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos'ta oynanacak son 8 finallerini kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.



2021 AVRUPA ŞAMPİYONASI STATÜSÜ



Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.



Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.