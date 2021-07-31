Filenin Sultanları çeyrek finalde

31.07.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 10:02
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı.
Millilerin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galibiyete uzandı.
İlk seti Filenin Sultanları 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Milliler son seti ise 25-18 kazandı.
Milli takım bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.
Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.
Filenin Sultanları, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.
Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2
Sırbistan-Kenya: 3-0
Japonya-Brezilya: 0-3
B Grubu:
İtalya-Arjantin: 3-0
Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3
ABD-Türkiye: 3-2