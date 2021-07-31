Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin ile mücadale etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

31.07.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 10:02

Filenin Sultanları çeyrek finalde

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı.

Millilerin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordı. Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galibiyete uzandı.

İlk seti Filenin Sultanları 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Milliler son seti ise 25-18 kazandı.

Milli takım bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2

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