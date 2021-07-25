Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi (Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları)

SON DAKİKA: Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yendi.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 12:05

Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi (Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları)

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye,  ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.

TRT Spor'da naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, son şampiyon Çin'i sahadan adeta sildi.

3-0 biten maçta Türkiye 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı.

Maçta Türkiye'nin en skorer ismi Ebrar Karakurt oldu.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadelesi sürüyor.

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Salon: Ariake Arena
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)

Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

Filenin Sultanları'nın B Grubu’nda kalan maçları:

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Türkiye-İtalya

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Rusya

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