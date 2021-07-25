Filenin Sultanları, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi (Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları)

ntv.com.tr 25.07.2021 - 12:05
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol branşında B grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı.
TRT Spor'da naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, son şampiyon Çin'i sahadan adeta sildi.
3-0 biten maçta Türkiye 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı.
Maçta Türkiye'nin en skorer ismi Ebrar Karakurt oldu.
Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadelesi sürüyor.
Salon: Ariake Arena
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)
Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)
Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)
Filenin Sultanları'nın B Grubu’nda kalan maçları:
27 Temmuz 2021
TSİ 10.25 Türkiye-İtalya
29 Temmuz 2021
TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Rusya
GALİBİYET POZU