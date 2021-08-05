Filenin Sultanları Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de beşinci oldu.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 09:33

Filenin Sultanları Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci oldu

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat beşincisi oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından çeyrek final karşılaşmalarından sonra açıklanan sıralamada Türkiye; tüm maçların ardından set averajıyla, son şampiyon Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı beşinci sırada tamamladı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda B Grubu’nda yer alan Milliler, gruptaki ilk maçında son şampiyon Çin’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek galibiyetle başladı.

Gruptaki ikinci maçında İtalya’ya 3-1, üçüncü maçında da ABD’ye 3-2 mağlup olan Milliler, dördüncü maçında Arjantin’i 3-0, beşinci ve son maçında da Rusya’yı 3-2 devirerek grup üçüncüsü olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek olimpiyatlarda son 8 takım arasına adını yazdıran Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde Güney Kore’ye 3-2 mağlup olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı veda etmişti.

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