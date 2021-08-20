Filenin Sultanları'nın rakibi Ukrayna

Hırvatistan,Romanya,Bulgaristan ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan ''Filenin Sultanları'', ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele bugün saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos

17.30 Hollanda-Türkiye

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