Filenin Sultanları'nın rakibi Ukrayna

ntv.com.tr 20.08.2021 - 11:27
Hırvatistan,Romanya,Bulgaristan ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan ''Filenin Sultanları'', ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele bugün saat 20.30'da başlayacak.
MAÇ TAKVİMİ
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos
17.30 Hollanda-Türkiye
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