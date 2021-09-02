Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan (Türkiye - Sırbistan yarı final voleybol maçı ne zaman?)

Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa'yı 3-1'le geçen Sırbistan, "Filenin Sultanları"nın rakibi oldu.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final maçı 3 Eylül 2021'de Belgrad'da oynanacak.



Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına, Sırbistan ev sahipliği yapacak.



TÜRKİYE İÇİN ZORLU SINAV



Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.



Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.



2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.



TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ



Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.