İsrail ile Arjantin arasında 9 Haziran’da Kudüs’te dostluk maçı oynanacak.



İsrail’in bu maçla Kudüs’ün işgalini meşrulaştırmaya çalıştığı iddiasındaki Filistin yönetimi, dünyaca ünlü Lionel Messi’ye çağrıda bulundu.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub; İsrail işgaline karşı Filistin’e destek veren isimlerden olan ve geçtiğimiz yıllarda Filistinli futbolcularla dostluk maçına çıkan, 2014’te İsrail'in öldürdüğü Filistinliler için taziye mesajı yayınlayan ve 2013’te Bercelonalı takım arkadaşlarıyla birlikte bölgeye giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüşen Messi’ye seslendi.



Messi’den İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını isteyen Racub, “Messi maça çıkma konusunda ısrarcı olursa aleyhinde Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kampanya başlatırız. Onun da takımın da bu maça çıkmamasını umuyoruz” dedi.



Öte yandan dostluk maçının 20 bin biletinin de tükendiği kaydedilirken, karşılaşmaya Barcelona’da hazırlanan Arjantin’in idmanında protestocular vardı. Kırmızıya boyadıkları Arjantin formasını futbolculara gösteren protestocular, oynanacak maça tepkiliydiler.