Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı istiyor

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu.

Haberler - İHA 15.12.2021 - 06:39

Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı istiyor

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'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı sürekli ayrılık haberleri çıkan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü.

Portekizli teknik adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.

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