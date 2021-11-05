Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika'da yapılacak

Formula 1'in 18. yarışındaki Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 8, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185



4. Sergio Perez (Meksika): 150



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149



TAKIMLAR

1. Mercedes 460,5



2. Red Bull: 437,5



3. McLaren: 254



4. Ferrari: 250,5



5. Alpine: 104



