Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.



9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.



2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:



20 Mart: Bahreyn Grand Prix



27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix



10 Nisan: Avustralya Grand Prix



24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix



8 Mayıs: Miami Grand Prix



22 Mayıs: İspanya Grand Prix



29 Mayıs: Monaco Grand Prix



12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix



19 Haziran: Kanada Grand Prix



3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix



10 Temmuz: Avusturya Grand Prix



24 Temmuz: Fransa Grand Prix



31 Temmuz: Macaristan Grand Prix



28 Ağustos: Belçika Grand Prix



4 Eylül: Hollanda Grand Prix



11 Eylül: İtalya Grand Prix



25 Eylül: Rusya Grand Prix



2 Ekim: Singapur Grand Prix



9 Ekim: Japonya Grand Prix



23 Ekim: ABD Grand Prix



30 Ekim: Meksika Grand Prix



13 Kasım: Brezilya Grand Prix



20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix



