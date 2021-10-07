'de Türkiye 'si heyecanı yarın başlayacak

Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye 'sinde heyecan yarın başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 10:00

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak

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heyecanı başlıyor.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat (8 Ekim) 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Türkiye 'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

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