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Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp asbaşkanı Semih Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.



"FREY BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK"



Bayramlaşma töreninde konuşan Semih Özsoy, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İsviçreli futbolcu Michael Frey'le ilgili olarak, "Bugün İstanbul'a gelecek. Kulübüyle anlaşıldı. Sağlık kontrollerinden sonra her şey iyi olursa, imzalar atılacak." dedi.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun ihtiyaçlar doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Özsoy, " "İhtiyacın olduğu mevkiye göre, satışlar yapıldığı sürece, açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için Suudi Arabistan ekibi El Ahli ile görüşmelere başlanması konusunda ise Özsoy, "Josef için görüşmeler devam ediyor. Yakınız diyebiliriz ama ıslak imza atılmadan bir şey söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

