Fenerbahçe, İsviçreli forvet Michael Frey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamda, "Kulübümüz, İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.
24 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Frey, geçtiğimiz sezon 36
maça çıktığı Zurich ile 16 gol attı 6 da asist yaptı.