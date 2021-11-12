Futbol tarihinin en büyük sahtekarı: Carlos Kaiser

Carlos Kaiser, 2 Nisan 1963’te futbolun beşiği Brezilya'da doğdu. Ailesinin de isteği üzerine küçük yaşta futbola başlayan Kaiser, 10 yaşındayken bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi.

Ancak Botafogo kulübünün alt yapısında futbol hayatına başlayan Kaiser, futbolcu olmayı değil, futbolculuğun getirdiği avantajları istiyordu.

Kaiser’in annesi ve babası o küçük yaştayken vefat etti. Botafoga’da 6 yıl kaldıktan sonra ilk transferini Meksika’nın Puebla takımına yaptı. Transfer olduğu ilk yıllarda kondisyonuyla dikkat çeken Kaiser, hazırlık maçlarında forma giydi, hatta gol bile attı.

İLK BAHANESİ SAKATLIK

Puebla'da oynadığı sırada antremanda şut çekerken sakatlandığını söyleyen Kaiser bir süre futbol oynayamayacağını kulübüne belirtti. Daha sonra Meksika’ya adapte olamadığı için eski takımı Botafogo’ya geri döndü.

'ANNEANNEM ÖLDÜ' DEYİP ANTRENMANLARI BIRAKTI

Fakat futbol oynamamayı kafasına koyan Kaiser, sakatlık dışında başka formüller düşündü. Kaiser; ‘’anneannem öldü’’ diyerek maçlara ve antremana bir süre daha çıkmadı.

SOYUNMA ODASINDA OYUNCAK TELEFON



Soyunma odasına da sık sık oyuncak telefonla giren Kaiser, ilerde verdiği bir röportajında yaptıklarını "Kulüp başkanlarıyla konuşur gibi yapıp transfer teklifi aldığım izlenimi yaratmaya çalışırdım. Herkesi sinirlendirmek ve kovulmak istiyordum ancak bunu bir türlü başaramadım” sözleriyle anlatacaktı.



Kaiser’in tek istediği şey lüks hayatı ve ortamı devam ettirebilmekti.

YALAN AĞINI ÖRDÜ

Rio De Janerio gece hayatına da hızlı bir giriş yapan Kaiser, güçlü dostluklar kazanarak yerini sağlamlaştırır. Buna profesyonel futbolcular ve spor gazetecileri de dahildir. Gazetecilere, futbolculara ve kulüp sahiplerine ayrı ayrı yalanlar söyleyerek inanılmaz bir yalan ağı oluşturan Kaiser o kadar profesyonel ki, kulübe onu kimin tavsiye ettirdiğini bile unutturabiliyor.

SAHTE HİKAYELERLE KARİYER

Menajerler hakkında iyi sözler söylerken, gazeteciler de kariyeri hakkında sahte hikayeler yaratmaya başlar. Kulüpler bu hikayelere inanır ve oyuncuya kısa süreli sözleşmeler teklif ederler. Sözleşmeleri aldıktan sonra Kaiser, maç kondisyonunun düşük olduğunu iddia eder ve sadece fitness antremanlarına katılır.

FRANSA'DA YILDIZLAR GİBİ KARŞILANDI

Kaiser çevresindeki herkesi iyi bir futbolcu olduğuna inandırmayı başarır. Onun için artık Avrupa’ya açılma vakti gelmiştir. Brezilya’da kulübünün önerdiği uzatma teklifini kabul etmez ve Fransa 2. Ligi’nde Gazalec takımına transfer olur. Fransa’ya ilk geldiğinde yıldızlar gibi karşılanır, kendisine imza töreni düzenlenir. Törende kulüp başkanının eşine bir demet çiçek vererek takdir alır ve bu hareketi sayesinde de kulüpte sekiz yıl daha kalmayı başarır.

Carlos Kaiser (Ortada)

"SADECE EĞLENMEK İSTEDİM"

24 yıllık kariyerinde neredeyse ayağına top değmeden 6 takıma transfer olan Carlos Kaiser toplam 61 maça çıkıp sadece 6 gol atmıştır. Kendisi de bu durum hakkında. ‘’Oynamadım, Gerçekten hiç oynamadım. Çünkü oynamak istemedim. Sadece eğlenmek istedim’’ demiştir.