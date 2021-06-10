Futbolda birinci transfer döneminin başlangıcı bir hafta ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, yarın başlaması planlanan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.

