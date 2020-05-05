Futbolun kader günü, gözler kritik toplantıda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki yöneticiler, liglerin devamıyla ilgili bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile bir araya gelecek.

Bu kritik toplantıda, TFF ve kulüplerin, üzerinde anlaştıkları tarih olan 12 Haziran'da liglerin yeniden başlaması konusu masaya yatırılacak.

Nihat Özdemir, bugün saat 15.00'te başlayacak toplantıda Fahrettin Koca ile görüştükten sonra Bilim Kurulu ile de futbolun geleceğine dair fikir alışverişinde bulunacak.

TFF Sağlık Kurulu'nun geçen hafta ilk bölümünü açıkladığı "Futbola Dönüş Protokolü"nün detayları, Bilim Kurulu ile de paylaşılacak. Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda TFF, liglerin yeniden başlama süreciyle ilgili yol haritasini belirleyecek. TFF, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ile TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.

Haziranın ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının bitimine doğru tamamlanacak. Sezonun normal formatında mı (ev sahibi - deplasman) yoksa tek bir merkezde mi devam edip etmeyeceğine bugünkü görüşmeler sonrası karar verilecek.

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