Galatasaray 2018 Olağan Mali Genel Kurulu

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2018 yılı bütçesi, 83 milyon 943 bin 510 bin lira gelir, 153 milyon 364 bin 334 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.



Kulüp bünyesindeki amatör spor branşlarının bütçesinin, 27 milyon 920 bin 922 lira eksi olarak planlanması dikkati çekti.



Kongrede ayrıca aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun da bulunduğu bazı üyelere verilen cezalar kaldırıldı.



İki bini aşkın üyenin katıldığı kongre, yaklaşık 12 saatlik sürenin ardından sona erdi.

BAŞKAN CENGİZ'DEN ADNAN POLAT'A ÇAĞRI

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2011 Olağan Mali ve İdari genel Kurul toplantısında ibra edilmeyen ve daha sonra bu süreçle ilgili sert ifadeler kullanan Adnan Polat'a çağrıda bulundu. Cengiz, Adnan Polat ve yönetimi de Galatasaray için çalıştı. Bu küslük bitsin" dedi.



Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, "Başkanlarla toplantı yaptık. Bundan çok mutlu oldum. Selahattin ve Duygun başkanım katıldı. Mehmet Cansun Başkanım katılamadı. Bir başkan daha katılamadı. Adnan Polat başkanım Macaristan'daydı. Sayın başkanlarımdan izin aldım. "Adnan Polat başkanımla bir görüşme yapmak istiyorum" dedim. "Galatasaray'da bir kırgınlık var" dedim. "Git görüş" dediler. Kendisiyle görüştüm. Adnan Polat başkanımızdır. Bütün başkanlara saygılıyımdır. "Ben iade-i itibar istemiyorum. İnsan itibarını yitirirse isteyebilir." dedi.



Galatasaray genel kurulunda böyle bir bir olay olmuş. Sayın Polat ile o zamanki yöneticileri ibra edilmemiş. Galatasaray'da bir talihsiz olay sonrası kırgınlık olmuş. Hiçbirimiz istemezdik. O olay sonrası gelişmelerde sayın başkan da sert sözcükler kullandı ve "bunu kastetmedim" dedi.



Olay Yargıtay'a intikal etti. Oybirliğiyle, yargı ibrasızlığı iptal edildi. Burada bu konuda bir oylama yapamayız. Yaparsak Yargıtay'ın kararının onayını yapmış oluruz ki; hukuken açığa düşeriz. Galatasaray başkanı olarak bu küslük son bulsun. Adnan Başkanımızın ve yönetiminde bulunan insanların eksiği hatası olabilir. Ama onlar bir şeyler yaptılar. Riva'yı imara açtılar. Futbol ve Sportif AŞ'yi gerçekleştirdiler. Bütün değerli başkanlarımız gibi o yönetimde hizmet yaptı. Bu kırgınlığın bitmesini Adnan başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN AYAĞINA SIKMAM"

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda yaptığı açıklamada, "Ne Galatasaray'ın ayağına sıkarım ne de Galatasaray'a köstek olurum. Tabii ki temliklerden vazgeçerim" dedi.



"Canımı sıkan şahsıma ait bazı söylentiler var." diyen Özbek, "Yönettiğim bir şirket Galatasaray'a 91 milyon TL kasa kolaylığı aptı. Benim dönemimde mi yapıldı, hayır Aysal döneminde yapıldı. Ben o zaman ne başkandım, ne de yönetim kurulu üyesi. Ben Galatasaray ile var oldum ve bu hale geldim, Galatasaray sayesinde servet sahibi oldum" dedi.



"Ne Galatasaray'ın ayağına sıkarım, ne de Galatasaray'a köstek olurum." diyen Dursun Özbek, "Tabii ki temliklerden vazgeçeceğim. Temliklerin kaldırılması için her zaman Galatasaray yönetimi ile görüşmeye hazırım. Bize temliklerin ödeme planını anlatsınlar" diye konuştu.



"Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarlar bize yakışmaz." ifadelerini kullanan Dursun Özbek, "Galatasaray başkanlığı yapmış birisine böyle bir şeyin yapılması Galatasaray'a yakışmaz. Geçmişte kasa kolaylığı yapan başkanlarımız bu şekilde tartışıldı mı? Galatasaray'a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz. Biz Galatasaray'a olan kasa kolaylığını Galatasaray'da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yapıyoruz. Eşim ve kardeşim de burada. Onlara vasiyet ettim. Galatasaray'a yapabildiğinizi yapın, Galatasaray'dan kasamıza 5 kuruş para girmez" açıklamalarını yaptı.



"Her zaman Galatasaray için çalışan, her zaman Galatasaray için her şeyini veren birisi olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum." açıklamasını yapan Özbek sözlerine "Yaşasın Galatasaray" diye tamamladı ve üyeler bu sözleri ayakta alkışladı.

KONGRE'DE GERGİNLİK

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda gerginlikler yaşandı.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulda, eski Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu.



Konuşmasının ardından kendisine tepki gösteren üyelerin yanına giden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında itişme yaşandı. Bu sırada araya giren diğer üyeler ile güvenlik görevlileri Öğüdücü ve Sevim'i ayırarak, salon dışına götürdü.



Gerginlik nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verilirken, Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim'in koridorda da tartışması dikkati çekti.



Genel kurulda üyelerden Hayrettin Kozak'ın "Gerekirse ibra oylaması yapmayalım." şeklindeki konuşmanın ardından da bazı üyeler arasında gerginlik yaşandı. Üyelerin karşılıklı atışması ve birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine kongreyi yöneten Metin Aslan, salona güvenlik görevlilerini çağırdı.



Diğer kulüp üyeleri, tartışan üyeleri sakinleştirmeye çalışırken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak uyarıda bulundu.



Cengiz, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Eski ya da yeni yönetime kızgın olabilirsiniz, vakarınızı ve efendiliğinizi Galatasaray'a yakışır şekilde muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kavganın, fiziki müdahalenin yeri değil. Bu bize yakışmaz. Beğenmeseniz de lütfen sakin olun. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Kontrolsüz öfke kaos yaratır, bizi birbirimize düşürür, hedefimizden saptırır. Lütfen birbirinize saygılı olun, bizi dosta düşmana mahcup etmeyin." ifadelerini kullandı.