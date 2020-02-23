Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

ntv.com.tr 23.02.2020 - 21:04
Süper Lig’de derbi heyecanı... Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE-GALATASARAY KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI
Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltı golüyle 21. dakikada 1-0 öne geçti.
Radamel Falcao ile Ozan Tufan'a 36. dakikada sarı kart gördü
Galatasaray 40. dakikada Ryan Donk'un kafa golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Henry Onyekuru'ya yaptığı faulle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
58' Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bir kart da Jean Michael Seri'ye çıktı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Ryan Donk 68. dakikada Deniz Türüç'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Galatasaray, Radamel Falcao'nun 80. dakikadaki penaltı golüyle Kadıköy'de 2-1 öne geçti.
Oyundan çıkarken Deniz Türüç ile tartışan Younes Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Aynı pozisyonda Deniz Türüç de kırmızı kart gördü.
Onyekuru 90+7. dakikada Galatasaray'ın 3. golünü attı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.