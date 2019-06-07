Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer için startı yarın verecek.

Yönetim üç oyuncuyu birden açıklamaya hazırlanıyor. Geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçirip ardından Fulham'a giden Ryan Babel, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve bir dönem G.Birliği'nde de oynayan Toulouse ile sözleşmesi biten İsveç milli Jimmy Durmaz, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.



TAKVİYELERLE KULÜBE DE GÜÇLENECEK



Hollandalı 32 yaşındaki sol kanat Babel sezonun bitimiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, sarı-kırmızılılariçin sağlık kontrolünden geçmişti. Jimmy ise şu an İsveç Milli Takımı ile kampta olduğu için millimaçların ardından İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Durmaz geride kalan sezonda Toulouse formasıyla Fransa Ligi'nde 36 maça çıkmış, 4 gol, 1 asistle oynamıştı. 29 yaşındaki sağ bek Şener geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkıp 592 dakika sahada kaldı. Şener ve Jimmy transferleriyle Aslan yedek kulübesini güçlendirdi.



DİAGNE'YE ŞU AN GELEN TEKLİF YOK

10 milyon Euro bonservis yanında 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu ödenen Mbaye Diagne hakkında her kafadan ses çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Suudi Arabistan ya da Çin'e satılacağı konuşulan Diagne için menajeri Simone Laurelli SABAH'a özel açıklamalar yaptı: "Hiçbir kulüpten teklif almadık" diyen Laurelli, "Diagne, Galatasaray'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da olmaktan çok mutlu ve durumundan memnun. Kulübün de Diagne ile bir sorunu yok" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'İN ŞAHESERİ: BABEL