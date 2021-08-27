Galatasaray, Abdou Harroui transferi için görüşmelere başladı (Transfer iddiaları)

Spor basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui için oyuncunun kulübü ile görüşmeye başladı.

Merkez orta sahanın dışında sağ açık ve önlibero pozisyonlarında oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcunun, güncel transfer piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihinde sona ereceği biliniyor.

ABDOU HARROUİ KİMDİR?

Abdoulrahmane "Abdou" Harroui 13 Ocak 1998 doğumlu Hollandalı futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan Harroui, Eerste Divisie takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Harroui, 24 Şubat 2018'de Sparta Rotterdam için ilk maçına AZ'ye karşı çıktı

Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretten futbolcu, Hollanda da U21 Takımı formasını da giyiyor.