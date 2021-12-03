Galatasaray – Altay Süper Lig 15’nci hafta mücadelesi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ligte evinde Altay’ı konuk ediyor.



İzmir temsilcisi bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 17 puan topladı ve 13’ncü sırada bulunuyor.



Galatasaray ise 22 puanla Lig'de 8’nci sırada yer alıyor. Altay’a karşı kazanıp ligde yukarıları çıkmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar'da mutlak hedef 3 puan. Galatasaray'ın lider Trabzonsporla puan farkı ise 14.



Süper Lig’de çıktığı son 7 maçında hiç galibiyet alamayan sadece 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik bulan Altay ise alt sıralara düşme tehlikesinden kurtulmak istiyor.



GALATASARAY – ALTAY SÜPER LİG 15’NCİ HAFTA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Süper Lig’in 15’nci haftasında yapılacak Galatasaray – Altay karşılaşması 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports’dan naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Hakem Cüney Çakır yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle sahada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu Arda Turan ise son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Turan’ın durumu maç saatinde belli olacak.



Cezası devam eden Fatih Terim ise takımının başında sahada olamayacak. Terim'in yerine Galatasaray kulübesinin başında Selçuk İnan'ın yer alması bekleniyor.



Altay’da Eric Björkander sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekken Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel ise kart sınırında bulunuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Feghouli Morutan, Kerem, Halil



ALTAY: Lis, Cebrail, İbahim, Murat, Kazımcan, Kappel, Biyogo Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Damba

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