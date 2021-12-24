Galatasaray – Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig 19. hafta mücadelesi nerede, saat kaçta?

Süper lig’de ilk yarının kapanış haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk edecek. Oynanacak karşılaşma ile birlikte araya girilecek Süper Lig’de devre ne zaman başlayacak? Süper Lig’in son haftasında oynanacak Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması saat kaçta olacak? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 12:10 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 12:52

Galatasaray – Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig 19. hafta mücadelesi nerede, saat kaçta?

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evinde ’u konuk edecek.

Lig’de 22 puanla 14. sırada bulunan kırmızı beyazlılar son 2 maçında galibiyet bulamadı.

Antalyaspor kazanırsa puanını 25’e çıkararak 24 puandaki Galatasaray’ın önüne geçecek.

Galatasaray ise Lig’de son 7 maçtır kazanamıyor.

GALATASARAY– ANTALYASPOR SÜPER LİG 19. HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN OYNANACAK?

’in 19. Haftasında, Galatasaray ile Antalyaspor 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da karşılacak. Mücadele BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Hakem Ali Şansalan yönetecek.

SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper lig’in ilk yarısı 27 Aralık Pazartesi günü 19. hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlanacak. Lig’in ikinci yarısı ise (20. hafta) 7 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Trabzonspor – Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

TERİM'İN CEZASI BİTECEK

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü , cezasını tamamlayacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da Sacha Boey, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin sakatlıkları devam ediyor.

Sarı kart cezası bulunan Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

Antalyaspor’da ise Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Enzo Crivelli, Ufuk Akyol ve Hakan Özmert sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Andrea Poli’nin ise sarı kart cezası bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashow, Naldo, Bünyamin, Ersin, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

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