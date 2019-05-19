İlişkili Haberler SON DAKİKA: Galatasaray Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray ve Başakşehir'in puan durumları eşitliğini koruyor.

Dev maç şampiyonluğu belirleyebilir. 66 puanda bulunan Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşmasında kazanan taraf şampiyon olacak.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

19 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Maçta "VAR" sisteminin hakemi Ali Palabıyık oldu. Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy ise yardımcı VAR hakemleri (AVAR) oldu.



İLK 11'LER

GALATASARAY

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Bugünkü müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.



Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.



Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2'nci, toplamda ise 22'nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.

