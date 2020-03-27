Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.



Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in test sonucu negatif çıkarken, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve hastanede tedavilerine devam edildiği açıklanmıştı.