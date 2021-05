Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim kararı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi.

''FATİH TERİM İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Mustafa Cengiz, konuşmasında teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben, sevgili Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum. Sezon sonunda, geçen sene olduğu gibi şampiyon olamadık. Bir golle kaybettik. Böyle komedi bir şey oldu. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Birinciyle aynı puanla bitirdik, gol averajı ile kaybettik. Öbürü Semra Hanım sezonu değildi sanırım.

Bu önümüzdeki seçim, test seçimidir. Bu seçim, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder, nankör müdür, teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek.



Ben kimseye 'şuna oy atın, buna oy atın' demem. Ben kendim için de demedim. Her iki seçim döneminde de arayıp da bana oy atın dediğim insan yoktur. Parasal olarak istemişimdir. Abdurrahim Albayrak bu konuda çok yardımcı olmuştur. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz ilk hafta UEFA ile tanıştık. Biz mayıs ayı sonuna kadar hemen hemen her hafta UEFA ile uğraştık. Ben kaç kere gittiğimi unuttum. 6 kişilik ekip devamlı taşındık. Sportif AŞ'dekiler hariç herkes otel uçak parasını kendi ödedi. Bundan sonraki yönetimler de öyle yapsın. Bu deplasmanlar için de öyledir. Ben Fatih Terim için 'Bodrum'a giderken, Amerika'ya giderken bize ödetiyor' falan demedim. Onu söyleyeyim.



"REAL MADRİD VE PSG MAÇLARINDA UTANDIM"



Real Madrid ve Paris Saint-Germain maçlarında içeri girmedim. Utandım, taraftardan utandım. Florentino Perez asil bir adam. Bir tek gole bile sevinmedi. Telefonun arka planında torunumla fotoğrafım vardı onu görmüş. Hemen bizimkilerden öğrenmiş yaşını, boyunu. Hemen Mert'e forma gönderdi. Orada fotoğrafta benim halim çok kötü. 'Surat ifademden ötürü kusura bakmayın' dedim. Başarılı olamadık, ben taraftardan özür diliyorum. Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi.



Beni eleştirin ama bana hakaret etmeyin. Benim tek bir hakaretimi göremezsiniz. Her konuşmamda önce teşekkür ettim. Ben en şiddetli muhaliflerden biriydim. Ama kimseye hakaret etmedim. Dursun (Özbek) Bey'e hiç hakaret etmedim. Ben bana çalışma şevki verecek takdir edilesi tek bir laf dahi duymadım! Sportif AŞ'de ilk senede kar açıkladık. Koca koca adamlar çıkıp 'Ben 500 bıraktım bu nasıl 700 oldu' dedi. O paraların hepsini faiziyle kuruşu kuruşuna ödedik. Ne olmuş? Gel sana anlatayım. Şirketi olan bilir. Her ay Abdurrahim (Albayrak) ile benim 200'e yakın harcamamız var belgesiz. Hanım bu bölümleri iyi izliyor. Diyor ki 'Bize beş kuruş vermiyorsun.' Başkan olacak adaylar ceplerini hazırlasınlar. Yalıkavak'ta bir yazlık vardı, sattık. Hanım ona da tepki gösterdi. 'Hani üstüme yapacaktın' dedi. 'Evlenme programından evlenseydik yapardım' dedim. Tabii kendi şirketimize sattık başka şirkete değil. Tarzan zorda değil yani.



"BANA ACIYANA ACIRIM"



Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten kendi Twitter hesabımdan. Oh dediler! Tehlike kimse değil, benim. Benim girmeyeceğimi görünce fırsat değerlendiriyorlar. Listeler de yarım yarım... Onları düzenlesinler diye de zaman verdik. 'Bunları düzeltin' dedik sicil kuruluna. Disipline de vermedik. 29 Mayıs'taki seçimi tüzük gereği iptal ettim, ertelesem beni mahkemeye verirlerdi. Ben bu gece hastanede yattım. B, C vitamini yüklediler enerji kazanmam için. Beyindeki bilmem neler için yeni bir tedaviye başladılar. Şerefsizim, bana acıyana acırım.



Eski yönetimlerden kaynaklanan ağır faiz vardı. Büyük ölçüde kapattık. Bir oyuncunun menajeri vardı, şoka girdik. Ceyhun Gülselam değil, menajeri icraya koydu. Çok karakterli kişilik. Biz onu severiz. Transfer tahtası kapalıydı. Johan Elmander ile Arnavut futbolcunun parasını ödedik. Cirosu 1 milyar TL'yi geçen ilk Türk kulüp olduk.



"GALATASARAYLI DEĞİLLER"



Başkanına küfür eden, saldıran bir taraftar kitlesi Galatasaray'ı yüceltmez, batırır ve bitirir. Çoğunluğunun rakip takım trollerinin olduğunu biliyoruz. Galatasaraylı değil çoğu. Öbürlerini bilemem. Beni savunan bir tane doğru dürüst troll hesap yok. Benim yok! Bazen içimden 'Keşke yapsaydık' diyorum. Çok kolay ama yapmam, yapamam. Yapsam, bugüne kadar belli olurdu zaten. Beni savunanlara da troll demişler. Beni kim savunmuş onu da zor bulduk.



"TÜM BRANŞLARDA 30'UN ÜSTÜNDE KUPA KAZANDIK"



Her kurulu istifaya davet ediyor, TFF'yi istifaya davet etmiyor diyorlar. Ne biliyorsun? Neler oluyor senin haberin var mı? Çok değerli üyeler var TFF'nin yönetiminde. Medet bekliyorum. Bir olayımız var, ona karar vermeleri lazım. Orada benim tanıdığım bildiğim dürüst insanlar var. Onların bir an önce, bir kulübün başvurusunu ilan etmeleri lazım. Erkek basketbol takımının sponsoru yok. Galatasaray camiasına yazıklar olsun. Şimdi 'bulsaydınız' diye yazarlar! Kaç kişiye gittik, haberiniz yok. Ali Koç futbol konuşmayınca çok tatlı bir adam ama işin içine futbol girince değişiyor. Ben değişmem.''