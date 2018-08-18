Galatasaray Kulübünün anlaşma sağladığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, İstanbul'a geldi.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na ulaşan 25 yaşındaki milli oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.



Çok sayıda taraftarın "Cim Bom Bom'un çocuğu" tezahüratlarıyla karşıladığı Emre Akbaba, ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.



GSTV'ye açıklamalarda bulunan Emre Akbaba "Galatasaray benim çocukluk hayalim. Hep bu formayı giymek istedim. Umarım görüşmeler olumlu sonuçlanır ve formayı en yakın zamanda giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. İnşallah onları mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



Oyuncunun havalimanından ayrılmasının ardından taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraftarlar tezahüratlar eşliğinde dağıldı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nın transferi konusunda Alanyaspor Kulübü ile 4 milyon euro karşılığında anlaştıklarını, futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.

