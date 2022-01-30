Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Belçikalı stoper Christian Luyindama'yı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon'a kiraladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 16:09 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 16:18

Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı

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Yedlin'den sonra Luyindama ile de yollarını ayırdı. Bir süredir isminin üstü çizilen ve ilk 11'e girmekte zorlanan Kongo'lu stoper 13 Aralık'taki Sivasspor maçında Muslera'yla çarpışıp sakatlandı. 

Sakatlığından itibaren forma şansı da bulamayan Luyindama, sezon sonuna kadar Al-Taawon forması giyecek. Sarı kırmızılılar Al-Taawon'dan kiralama ücreti almayacak ve oyuncunun maaşını Arabistan ekibi üstlenecek. Arabistan ekibinin satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray ayrılığı resmi Twitter hesabından resmen duyurdu.

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