Galatasaray DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 20:15 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 21:04

Galatasaray DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdı

Galatasaray, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.

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