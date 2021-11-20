Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak.



Sarı-lacivertliler'de Altay Bayındır ve Enner Valencia forma giyemeyecek. Luiz Gustavo'nun durumu ise belirsiz.



Fenerbahçe'de kaleyi ise Berke Özer koruyacak.



Vitor Pereira'nın üçlü savunma sistemi ile devam etmesi durumunda stoper hattı Tisserand, Min-Jae ve Szalai'dan oluşacak.



Orta sahanın merkezinde Mert Hakan ve Sosa, sol kanatta Ferdi, sağ kanatta Osayi-Samuel’in görev yapması, hücum hattının ise Mesut, İrfan ve Berisha'dan oluşması bekleniyor.



Portekizli teknik adam dörtlü savunmayı tercih ederse Tisserand'ın yerine Novak sol bekte, Osayi'nin yerine Nazım sağ bekte görev yapacak.



Sarı-kırmızılılar'da ise Arda Turan ve Sacha Boey dev maçta forma giyemeyecek.



Galatasaray'ın kalesi Muslera'ya emanet, savunma hattında Yedlin, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt görev yapacak.



Dörtlünün önünde Berkan ve Cicaldau, on numara pozisyonunda Feghouli, kanatlarda ise Kerem ve Halil'in görev yapması beklenirken, ileri uçta Mbaye Diagne formaya yakın.



Pazar günü saat 19.00’da Nef Stadyumu'nda oynanacak dev maçı Halil Umut Meler yönetecek.