Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalar yaptı. Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ya başvuruda bulunulduğunu söyledi.



Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bilmeyebilir. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler.



1-0 yendiğimiz maç. Statlarına gittik. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, Savcımız, Emniyet herkes var. Seyirci sayısına girmeyeyim, orası destan. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' Allah büyük, sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine kanıt çıktı."