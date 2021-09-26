Galatasaray – Göztepe Süper Lig karşılaşması saat kaçta, nerede, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Galatasaray ile Göztepe Süper Lig’in 7. Haftası'nda bugün Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek.



Galatasaray ve Göztepe bu sezon lige istedikleri gibi başlayamadılar.



Ev sahibi Galatasaray ligte 8 puanla 12. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise ligte 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE maçI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray - Göztepe Süper Lig karşılaşması 26 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00 da oynanacak. Karşılaşma BeIN SPorts 1’den naklen yayımlanacak.



Galatasaray’da kart cezalısı Marcao ile birlikte sakatlıkları devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz karşılaşmada forma giyemeyecek.



Göztepe’de ise sakatlıkları süren Marko Mihojevic, Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu, Burkoviç ve kırmızı kart cezalısı Beyhan Şimşek yok.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil



GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil, Yalçın Kayan, Lourency, Ndiaye