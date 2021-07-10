Galatasaray ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı yendi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.



İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 4-2 kazandı.



Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18'de Ömer Bayram, 23'te Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83'te Emre Akbaba kaydetti.



Kasımpaşa'nın gollerini 14'te Tomas Brecka ve 81'de Ahmet Emin Engin (penaltı) attı.



İlk hazırlık maçını 27 Haziran Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Dinamo Bükreş ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı Aytaç Kara’nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.