Galatasaray, İspanya'da farklı yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile Santiago Bernabéu'da karşılaştı.
Real Madrid, karşılaşmanın 4. dakikasında Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Rodrygo 7. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.
Real Madrid, 14. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.
İspanyol ekibi 45. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Benzema'nın 81. dakikadaki golüyle fark beşe çıktı.
Rodrygo'nun 90. dakikada attığı gol karşılaşmanın skorunu belirledi. Genç oyuncu bu golle hat-trick'i tamamladı.
A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 1-0 kazandı.
Bu sonuçların ardından 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan temsilcimiz son 16 turu şansını matematiksel olarak yitirdi.