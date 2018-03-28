Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup'ta finale yükseldi
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Galatasaray'dan tarihi başarı... Sarı-kırmızılı temsilcimiz EuroCup yarı finalinde Perfumerias Avenida'yı eleyerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk oldu.
Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, Salamanca kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 57-55 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.
Galatasaray'da Quigley Alexandria 24 sayısıyla geceye damga vururken Petronyte Gintare 12 sayıyla oynadı.
Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, 29 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.