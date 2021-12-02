Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi

Galatasaray'ın ve Türkiye A Milli Takımı'nın genöç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kulübü ile olan söyleşmesini 5 yıl daha uzattı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oyuncu Kerem aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

"UZUN YILLAR HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih Terim hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.