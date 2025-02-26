Galatasaray - Konyaspor kupa maçı kanalı: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Kupa maçlarını takip eden spor severler Galatasaray - Konyaspor maçı canlı yayın ayrıntılarına yoğunlaştı. Türkiye Kupası'nın C Grubu 3. hafta mücadeleleri kapsamında sarı kırmızılı ekip, Konyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Boluspor'a karşı top koşturan Galatasaray, maçın kazananı olmuştu. Konyaspor ise kendi evinde Eyüpspor'u mağlup etmişti. Galatasaray - Konyaspor kupa maçı detayları...



GALATASARAY - KONYASPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Galatasaray - Konyaspor mücadelesi 27 Şubat günü saat 19:00'da RAMS Park'ta gerçekleşecek. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak aktarılacak.



Sarı kırmızılı takım kupada 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla ikinciliğe oturmuş durumda. Galatasaray ile Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4 defa karşı karşıya geldi. Müsabakalardan Galatasaray 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum da Metoğlu'nuın yardımcılığını yapacak. Maçın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.



GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER



Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Eren, Jelert, Berkan, Eyüp Aydın, Mertens, Yunus, Barış Alper Yılmaz.

