Galatasaray – Konyaspor Süper Lig 9’uncu Hafta karşılaşmasi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (muhtemel 11’ler ve hakem)

Galatasaray Süper Lig’in 9’uncu Haftası’nda sahasında Konyaspor’u konuk ediyor.



Ev sahibi ekip şu anda ligte 14 puan ve +1 averajla 8’nci sırada.



Konuk ekibin ise 14 puan ve +4 averajla 6’ncı sırada.



Galatasaray kazanması halinde puanını 17’ye yükselterek zirve takibini koruyacak.



İki takım arasında oynanan son 5 mücadelenin 2’sini Galatasaray kazandı, 1 maçı Konyaspor kazanırken 2 maçta berabere bitti.



GALATASARAY – KONYASPOR SÜPER LİG MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN OYNANACAK?



Süper Lig’in 9’ncu Haftası’ndaki Galatasaray – Konyaspor mücadelesi 17 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.



Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da Berkan ve Marcao’nun kart cezası devam ederken Arda Turan ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.



Konyaspor’da ise Cikalleshi Koronavirüsü olması sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Emre Kılınç, Halil



KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

HAYALİ DARÜŞŞAFAKA'DA GERÇEKLEŞTİ