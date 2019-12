Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Galatasaray güneş gibidir

Galatasaray'da son iki yılda hem sportif hem de mali açıdan önemli işlerin yapıldığını aktaran Cengiz, "Haftalık hafızalara sahibiz. Değerli arkadaşlar Galatasaray son 2 yılın şampiyonu. Galatasaray tarihinde ilk defa kara geçti. Kayyum tehlikesini atlattı, resmi kar açıkladı." diye konuştu.



Mustafa Cengiz, mali açıdan şartların bu şekilde devam etmesi durumunda Galatasaray'ın 2-3 yıl içinde dernek bazında da borcunu sıfırlayacağını dile getirerek, "Hedefimiz bu. Biz gelecek kuşaklara bunu teslim etmek istiyoruz. Biz burada emanetçiyiz. Bu emanet bizim sütümüze, aklımıza, vizyonumuza teslim edilmiş. Sadece dürüst olmak da yetmez aynı zamanda bunu doğru yönetmeniz gerekir. Türkiye'de içinde bulunduğumuz şartlarda doğru yönettiğimize inanıyoruz. Fakat şunu net olarak görmek gerek. Haddimizi bileceğiz, herkes de haddini bilecek." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, belirlenen limiti 142 milyon avro aşmalarına rağmen doğru bir sunum ve camianın büyük desteği sayesinde UEFA ile 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, "UEFA tarihinde bu bir ilk, üst üste iki defa yapılandırma yapan tek takımız. Aynı UEFA şu anda bizi diğer takımlara örnek gösteriyor. Bu bizim için onur verici. Aynı şekilde buna inanmayanlar CAS'a gitti. CAS'ta da kazandık." değerlendirmesinde bulundu.



UEFA'nın yeni uygulamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ile diğer ligler arasında makasın açıldığını anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hedefimiz elbette dünyanın tepesi ama realist olmak gerek. Maalesef 5 büyük ülke ligi ile diğer ligler arasındaki makas bizlerin aleyhine açılıyor. Bizlerden kasıt Hollanda, Türkiye, Belçika, Rusya gibi ülkelerin aleyhine açıldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri 2 yıldır getirilen uygulama. Geçmiş 10 yıldaki başarıların toplamına bakılarak takımlar sıralanıyor. En üste en başarılı takım konuluyor. Bu yapıldığında bizim gibi takımlar 30. sıralara düşüyor ve aldığı paylar çok azalıyor. Bir taraf 100 milyonlarca avro alırken, bir taraf 1,5-2 milyon avronun peşine düşüyor. Bu da endüstrileşmiş futbolda kaliteyi düşürüyor ve fark doğuyor. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için değil diğer takımlarımız için de geçerli. Bu, bizim için yürek sızlatan bir şey. Çünkü biz hala ülke puanına inanıyor ve ülkeyi temsil eden tüm takımların başarılı olmasını istiyoruz. Galatasaray'ın da en üstte olmasını dilerim."



"Hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok"

Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim'in kadro yapılanmasında ocak ayını işaret etmesiyle ilgili "Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Ben de spor yorumcuları ve muhabirlerin yorumlarını okuyorum. Onlar da kendilerine göre haklı, hocam da haklı. Şimdi Galatasaray bir yapılandırma anlaşmasında. Bunu unutmamak lazım. Ha yapılandırma anlaşmasına aldırmayıp kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray'ın 4 yıllık zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Cengiz, şöyle devam etti:



"Bu zorlu süreçte farkındaysanız 1-2 yıldız oyuncu aldık. Doğru veya yanlış transfer. Ben buna karışamam. Bir çiçeği alırsınız bir yerde çok kaliteli durur, bir yerde yarım metre oynatırsanız solar. Bu çok ayrı bir şey. Ben burada oyuncu izleme ekibini, teknik ekibi suçlayamam. Bazıları tutmayabiliyor. Ancak kadromuzda bulunan bütün futbolcular bizim için çok değerlidir. Hepsi dünya yıldızıdır. Hepsi geleceğin yıldızıdır. Galatasaray gibi büyük takımlarda transferler bitmez. Bizim 10'a yakın sakatımız oldu. Milli takım araları maalesef takımlara çok zarar veriyor. Bu her takımda böyle. Milli takımlara gidenlere farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yapıldığı için farklı sakatlıklar oluşuyor. Hocamız bu anlamda söylüyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe, çok yakın. Ben de bunu görüyorum. Hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok."



Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu vurgulayan Cengiz, "Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray. Ocakta da olur, haziranda da olur, Galatasaray'da transfer bitmez. Hoca da bir taraftar. Biz ne kadar üzülüyorsak, hoca belki de bizden fazla üzülüyor. Çünkü teknik sorumlu. Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir. Her branşta ben teknik olarak asla karışmasam da kusursuz sorumluluk ilkesi gereği sorumluluk bendedir. Galatasaray da dünyada çok büyük bir marka. Biz 5 tane de 6 tane de yesek, 7 tane de atsak 5 tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.



"POLİTİKAMIZ ÜCRETLERİ DÜŞÜRMEK"



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcu ücretlerini aşağı çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Bu sezon yaptıkları transferler için bonservis bedeli ödemediklerini anlatan Cengiz, "Bir tek Babel'e imza parası ödedik. Oyuncuları bonservissiz aldık. Galatasaray yarın bonservisli genç oyunculara gidebilir. Fakat politikamız, alınan maaş dediğimiz ücretleri kesinlikle düşürmek. Bunu çok altlara çekmek. Bize göre şu anda hala yüksek. Tabii geçmişten gelen zorunlu sözleşmelerimiz var. Bir futbolcumuzun bize maliyeti 28, birinin 26, birinin 24, birinin 22 milyon lira. Ben eski yönetimi eleştirmek için demiyorum. Herkes kendi şartlarında yapmış. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Kendi dönemlerinde Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yüksek ücret aldığını belirten Cengiz, "Bizim dönemimizde maaş bağlamında Falcao öyle ama bir dünya yıldızı. Bizden elde edeceği ücret, kendisine teklif edilenlerin çok çok çok altında. Bundan eminiz. Falcao karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hale gelir." dedi.



"ALLAH KİMSENİN EVİNE, OCAĞINA HACİZ DÜŞÜRMESİN"



Mustafa Cengiz, kendisinden önceki başkan Dursun Özbek'in alacaklarına karşı kulübün varlıklarına haciz koydurmasının kendilerini çok zor durumda bıraktığını söyledi.



Galatasaray'ın üstünde çok ağır yüklerin olduğunu vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:



"Aylardır Florya'nın tapusuna konsantreydik. Şükürler olsun gidip aldık. Emlak Konut'tan bize hızla geçmesi gerekiyordu. İyi saate olsunlar, tapunun arasına girmemesi için ben oradaydım. Bununla ilgili basın toplantısı yapıp, ne var ne yok dökeceğim. Ak koyun kara koyun belli olacak. Bizim davamız bekçi dövmek değil bağı güzelleştirmek, Galatasaray'ı güzel hale getirmek. Ne bir eski yönetime çatmak ne de zor duruma düşürmek. Ama eski yönetimler Galatasaray'a fiziki, mali zarar vermeye kalkarlarsa bana teslim edilmiş bu emaneti ölümüne savunurum bunu da herkes bilsin."



Dursun Özbek'in haciz ve ipotek koydurma ihtimali nedeniyle Florya'nın tapusunu almakta acele ettiklerini dile getiren Cengiz, "Kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Çözüm arıyoruz. Her şeyle uğraşanlar neden divanda bize hacizlerin ne olduğunu sormuyor. Şu anda faizle birlikte 102 milyon lira haciz var. Daha da gelecek. İcra değil, haciz. Allah kimsenin evine, ocağına haciz düşürmesin. Bütün yapılandırma sürecimizi kitlemiş durumda. Görüşmeler sürüyor, biz bunu sulh yoluyla halletmeye çalışıyoruz. Gündemim de sadece bu var. O yüzden bizzat tapuyu almaya gittim." değerlendirmesinde bulundu.



"ENKAZ FALAN BULMADIK, ENKAZ OLSA KALDIRIRSIN"



Mustafa Cengiz, göreve geldiklerinde kulübün şartlarının çok kötü olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:



"Geldiğimizde enkaz falan bulmadık, enkaz olsa kaldırırsın. Maalesef sistemin içinin çürüdüğünü gördük. Bu bir yönetimle de olmadı. Biz titiz insanız, devletten geldik. Bulunduğum yerleri hep sıfırdan yaptım. Hiç hazıra konmadım. Hep uğraştık ve sistemi oturttuk. Geldiğimizde futbolda transfer yasağı vardı ve 4-5 gün kalmıştı. Basketbolda transfer yasağı vardı. Bu arada aklınıza gelecek her yerden icra vardı. Lorik Cana ve Elmander'in menajer paralarını yeni ödedik. Şimdi yeni bir belge daha geldi. Orduspor'dan 2,5 milyon avro alacağımız varmış. Orduspor kapanmış ve Yeni Orduspor kurulmuş. Hukuken karşımızda Orduspor diye bir şey yok. Oradan da gitmiş 2,5 milyon avro."



"SÜKUNET, SUHULET VE SAYGI İSTİYORUM"



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığı gerginlik ve son divan kuruluna katılmamasıyla ilgili "Herkes görevini yapmalı. İlla da birisinden bir şey beklenmemeli. Galatasaray, belli bir kültürün ve camianın takımıdır. Ben sükunet, suhulet ve saygı istiyorum. Saygılı olmayı diliyorum." açıklamasını yaptı.



"HAKLI REAKSİYON İÇİN TARAFTARLARIMIZI TEBRİK EDERİM"



Mustafa Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle oynadıkları maçtan önce taraftarlarının saldırıya uğradığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben de oradaydım. Çok zorlu bir coğrafya. 18 yıl önce yine Paris'te seyircilerimize karşı çok tatsız olaylar oldu. Bizi en çok üzen şey seyircilerimize yapılan saldırı ve baskıydı. Kendilerine yapılan o haince saldırıya gösterdikleri haklı reaksiyon için taraftarlarımızı tebrik ederim. O bin 500 taraftarın, Paris Saint-Germain tribünlerini ara ara susturduğunu ve yenilmemize rağmen takımlarını 90 dakika desteklemelerinden dolayı tekrar teşekkür ederim. Taraftar ve seyirci olmazsa futbol diye bir şey yoktur. Bu da popülizm değildir. Futbol taraftarla güzel. Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahip kulübüyüz."