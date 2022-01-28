Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 16:17

Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

 Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

ÖZGÜR KALELİOĞLU KİMDİR?

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden ve Innsbruck Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Bölümü’nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.

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